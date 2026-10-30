Alfa SAB de C A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alfa SAB de C A stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,27 MXN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alfa SAB de C A 0,250 MXN je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,76 Prozent auf 43,02 Milliarden MXN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 45,17 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at