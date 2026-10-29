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29.10.2026 06:31:29
Alfa Transformers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Alfa Transformers äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 2,93 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alfa Transformers -0,630 INR je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 224,9 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 291,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alfa Transformers einen Umsatz von 57,5 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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