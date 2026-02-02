|
Alfa Transformers: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Alfa Transformers lud am 31.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,11 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,430 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Alfa Transformers im vergangenen Quartal 118,4 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alfa Transformers 125,0 Millionen INR umsetzen können.
