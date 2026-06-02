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02.06.2026 06:31:29
Alfavision Overseas: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Alfavision Overseas hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,04 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alfavision Overseas noch ein Gewinn pro Aktie von -0,030 INR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,040 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,040 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 19,91 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 19,06 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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