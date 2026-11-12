Alfred Herbert (India) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alfred Herbert (India) hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 70,93 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 175,14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Alfred Herbert (India) im vergangenen Quartal 76,4 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alfred Herbert (India) 77,8 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at