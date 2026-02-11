Alfresa: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Alfresa hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alfresa 0,410 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,26 Prozent auf 5,41 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at