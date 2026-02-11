Alfresa legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alfresa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 112,56 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alfresa noch ein Gewinn pro Aktie von 62,60 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alfresa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 833,32 Milliarden JPY im Vergleich zu 805,97 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at