Alfresa legte Quartalsergebnis vor

Alfresa hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alfresa ein EPS von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alfresa in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,98 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 5,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at