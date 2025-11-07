Alfresa: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Alfresa hat am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 35,82 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 51,55 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 771,64 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 733,99 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

