18.05.2026 06:31:29

Alfresa: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Alfresa hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alfresa ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alfresa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,72 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,970 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Alfresa 20,60 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 19,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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