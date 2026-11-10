Alfresa: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Alfresa hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 32,68 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alfresa noch ein Gewinn pro Aktie von 35,82 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 793,80 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 771,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at