Alfresa stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alfresa hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Alfresa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 53,73 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,68 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 740,98 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 698,73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 229,64 JPY. Im Vorjahr hatte Alfresa 147,54 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 3 104,06 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2 961,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at