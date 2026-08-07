Alfresa stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alfresa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,85 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alfresa ein EPS von 27,53 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Alfresa 788,96 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 758,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at