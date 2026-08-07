Alfresa stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alfresa präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alfresa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at