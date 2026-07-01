CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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01.07.2026 15:07:32
Algeria's parliamentary vote raises questions on real change
Seven years after the pro-democracy Hirak protests, Algeria is electing a new parliament. Could the vote spark new political momentum or will it cement the status quo?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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