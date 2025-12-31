|
Algernon Health gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Algernon Health hat am 29.12.2025 die Bücher zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Algernon Health -0,020 CAD je Aktie generiert.
Algernon Health vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,060 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.
