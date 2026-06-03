Algo Grande Copper mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Algo Grande Copper hat am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Algo Grande Copper vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at