Algo Grande Copper verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Algo Grande Copper hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at