|
22.10.2026 06:31:29
Algoma Central präsentierte Quartalsergebnisse
Algoma Central hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,970 CAD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 288,0 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Algoma Central einen Umsatz von 228,0 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!