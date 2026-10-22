Algoma Central präsentierte Quartalsergebnisse

Algoma Central hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,970 CAD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 288,0 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Algoma Central einen Umsatz von 228,0 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at