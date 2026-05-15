Algoma Steel Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Algoma Steel Group hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,46 CAD gegenüber -0,230 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Algoma Steel Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 42,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 296,9 Millionen CAD im Vergleich zu 517,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at