Algoma Steel Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Algoma Steel Group hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,88 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Algoma Steel Group -1,020 CAD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 54,64 Prozent auf 267,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Algoma Steel Group 589,7 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at