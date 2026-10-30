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30.10.2026 06:31:28
Algoma Steel Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Algoma Steel Group hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,18 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Algoma Steel Group ein EPS von -4,460 CAD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 249,4 Millionen CAD – eine Minderung von 52,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 523,9 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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