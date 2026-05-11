Algonquin Power Utilities: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Algonquin Power Utilities veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,15 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Algonquin Power Utilities 0,180 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 1,08 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 8,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 989,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at