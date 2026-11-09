Algonquin Power Utilities zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Algonquin Power Utilities hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,10 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Algonquin Power Utilities 0,060 CAD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 885,7 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Algonquin Power Utilities 802,5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at