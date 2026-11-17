Algoquant Fintech veröffentlichte am 14.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,21 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Algoquant Fintech 0,220 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,55 Prozent auf 397,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 512,8 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at