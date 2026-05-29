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29.05.2026 06:31:29
Algoquant Fintech präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Algoquant Fintech lud am 28.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 INR. Im Vorjahresviertel hatte Algoquant Fintech 0,020 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,07 Prozent auf 772,9 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 540,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,19 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,13 INR je Aktie vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,25 Prozent auf 2,36 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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