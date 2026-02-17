Algoquant Fintech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Algoquant Fintech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,21 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Algoquant Fintech 0,180 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Algoquant Fintech im vergangenen Quartal 524,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Algoquant Fintech 498,4 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at