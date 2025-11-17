Algoquant Fintech verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Algoquant Fintech äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Algoquant Fintech in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 134,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 512,8 Millionen INR im Vergleich zu 218,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at