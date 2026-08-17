Algorhythm präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Algorhythm lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Algorhythm vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,25 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at