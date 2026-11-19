Algorhythm äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at