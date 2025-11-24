Singing Machine Company Aktie
WKN DE: A3DL9Z / ISIN: US8293224031
|
24.11.2025 16:56:24
Algorhythm's SemiCab Wins Expanded $3 Mln Transport Deal With Marico
(RTTNews) - Algorhythm Holdings inc. (RIME), Monday announced that its logistics division, SemiCab, has broadened its partnership with Marico, one of the leading consumer goods companies in India.
This new deal, following a successful trial run, is anticipated to bring in about $3 million in annual revenue for SemiCab and represents the fifth multi-million-dollar contract they've secured this year.
With this expanded collaboration, SemiCab will enhance Marico's operations across the country by providing more reliable service, improved planning accuracy, and reduced transportation costs.
RIME is currently trading at $1.38, up $0.03 or 2.56 percent on the Nasdaq.
