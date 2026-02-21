KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
21.02.2026 11:51:00
Algorithmen auf Streife: Bremens Straßenbahnen werden zur KI-Überwachungszone
Mit AI-Watch führt die BSAG eine Echtzeit-Analyse von Fahrgästen ein. Was als Sicherheitsgewinn verkauft wird, markiert eine neue Stufe der Videoüberwachung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!