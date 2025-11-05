Alia - The Royal Jordanian Airlines: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Alia - The Royal Jordanian Airlines veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 JOD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alia - The Royal Jordanian Airlines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 254,6 Millionen JOD. Im Vorjahresviertel waren 227,7 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at