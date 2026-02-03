03.02.2026 06:31:28

Alia - The Royal Jordanian Airlines veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Alia - The Royal Jordanian Airlines hat am 01.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 JOD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 200,1 Millionen JOD – ein Plus von 11,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alia - The Royal Jordanian Airlines 179,0 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,050 JOD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,010 JOD je Aktie erzielt worden.

Alia - The Royal Jordanian Airlines hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 829,26 Millionen JOD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 745,63 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren.

