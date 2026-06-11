Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
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11.06.2026 08:28:23
Alibaba, JD.com shares slide after Beijing slams price-cut promotions
The name-and-shame campaign marks the latest run-in between the market regulator and e-commerce juggernautsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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