Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
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23.06.2026 23:33:00
Alibaba: Konzern verklagt US-Regierung gegen Einstufung als chinesisches Militärunternehmen
Alibaba wehrt sich gegen seine Aufnahme auf eine Pentagon-Liste mutmaßlicher chinesischer Militärunternehmen. Der Konzern spricht von einer unbegründeten Einstufung und warnt vor schweren Schäden für sein US-Geschäft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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