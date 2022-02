Alibaba: Milliardär dementiert Horror-Gerücht

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nachdem China-Aktien gestern im US-Handel ohnehin gut liefen, dürfte der Kurs der Alibaba -Aktie auch heute wieder im grünen Bereich bleiben. Passend dazu gibt es eine positive Nachricht von Großaktionär Softbank. Die japanische Beteiligungsgesellschaft hat sich zu einem etwas mysteriösen Vorgang geäußert.Wie berichtet, registriert Alibaba eine Milliarde neue Anteile der in den USA gehandelten ADRs/ADSs. In dem Zusammenhang wurde befürchtet, Altinvestor Softbank könnte einen großen Verkauf planen. Softbank-Gründer und Milliardär Masayoshi Son hat laut einem Analysten von Jefferies inzwischen jedoch klargestellt, er und Softbank seien von der Alibaba-Nachricht „genauso überrascht wie alle anderen“. Softbank bestätigte heute zudem offiziell, die Registrierung stehe in keinem Zusammenhang mit einer Softbank-Transaktion.Einige Investoren hatten in den vergangenen Monaten ihre US-Anteile in Hongkong-Aktien getauscht. Da in solchen Fällen die entsprechenden ADSs annulliert werden, verringert sich das Angebot an US-Anteilen von Alibaba.Citigroup-Analystin Alicia Yap spekuliert daher nun, die Registrierung könne notwendig geworden sein, um auch künftig einen reibungslosen Tausch zwischen US-Anteilen und Hongkong-Aktien zu ermöglichen.