Alibaba: Mit „größter Überzeugung“ - Schweizer Gigant empfiehlt den Kauf

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der Kurs von Alibaba sieht grauenvoll aus. Analysten der Großbank UBS finden den China-Riesen trotzdem wundervoll – und packen Alibaba auf ihre Liste von Aktien , die 2022 im Bereich der Emerging Markets als ganz besonders attraktiv gelten. Passend zu diesem Urteil wird eine durchaus schlüssige Begründung geliefert.Es ist mehr als eine normale Empfehlung: Die UBS hat diesen Monat den Kauf der Alibaba-Aktie mit dem Prädikat „highest-conviction“ empfohlen. Das berichtet CNBC. Demnach ist die die UBS seit November grundsätzlich positiv gestimmt für zyklische Konsumgüter-Aktien in Schwellenländern. Chinesische Aktien wurden nun von „neutral“ auf „übergewichten“ hochgestuft.Die Einschätzung wird mit den üblichen Argumenten begründet: Das schlimmste in Sachen Regulierung könnte vorbei sein, weil sich die Behörden mehr auf die Unterstützung der Wirtschaft konzentrieren könnten. Das Gewinnwachstum ist überdurchschnittlich. Die Bewertungen sind günstig.Auf einer Liste mit 40 Aktien sind Alibaba und Tencent mit je sechs Prozent am höchsten gewichtet. Tencent wird aber den Kommunikationsdienstleistern zugerechnet – ein Sektor den UBS nur mit „neutral“ bewertet. Daher wird Tencent im Gegensatz zu Alibaba nicht mit „größter Überzeugung“ empfohlen. Stattdessen aus Sicht der UBS ebenfalls besonders attraktiv: JD.com, Meituan und BYD.