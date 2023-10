Alibaba-Aktie dennoch höher: Belgischer Staatsschutz untersucht Alibaba

Er untersuche und bekämpfe mögliche Agententätigkeiten oder Manipulationsversuche durch chinesische Organisationen am europäischen Logistik-Drehkreuz des Online-Händlers, dem Flughafen Lüttich, teilte der VSSE am Donnerstag mit. Auslöser der Ermittlungen seien chinesische Gesetze, die Unternehmen dazu verpflichten, Daten mit den Behörden und Sicherheitsdiensten der Volksrepublik zu teilen. Alibabas Logistik-Sparte Cainiao wies die Spionagevorwürfe zurück. "Cainiao hält sich an alle Gesetze und Vorschriften derjenigen Gebiete, in denen das Unternehmen tätig ist."

Im NASDAQ-Handel legt die Alibaba-Aktie zeitweise 1,80 Prozent auf 85,18 US-Dollar zu.

Frankfurt (Reuters)