Alibaba-Aktie haussiert in Hongkong: Umschichtungen treiben Tech-Schwergewicht an

Während der südkoreanische Markt deutlich nachgibt, schießt die Alibaba-Aktie in Hongkong nach oben. Das sind die Gründe.

Alibaba-Aktie steigt in Hongkong zweistellig

Fonds schichten wegen günstiger Bewertungen in chinesische Technologiewerte um

Iran-Eskalation und schwache US-Chipwerte belasten Südkorea und Japan

Die Alibaba-Aktie sprang am Mittwoch in Hongkong um 12,21 Prozent auf 107,50 Hongkong-Dollar an und wurde damit zum auffälligsten Gewinner unter den großen ostasiatischen Börsenwerten. Der Hang Seng zieht ebenfalls kräftig an, während die meisten anderen Märkte der Region deutlich nachgeben. Besonders der südkoreanische KOSPI verliert spürbar und setzt damit eine bereits laufende Korrekturbewegung fort.

Für den Ausreißer nach oben nennen Marktteilnehmer laut dpa-AFX vor allem zwei Gründe: Nachholbedarf bei chinesischen Technologieaktien und Umschichtungen.

Fonds schichten in günstige China-Technologiewerte um

Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong stemmt sich damit gegen den negativen Trend in der Region und profitiert vor allem von den Gewinnen bei Internetwerten. Auch Halbleiterpapiere sind gefragt. Auf dem chinesischen Festland war beim Shanghai Composite zum Handelsende ein moderates Minus zu sehen. Marktteilnehmer führen die Kluft zwischen Hongkong und dem Festland vor allem auf eine gezielte Umschichtung von Fondsgeldern zurück: Weil der Technologiesektor in Hongkong im internationalen Vergleich weiterhin günstiger bewertet ist als vergleichbare Werte in den USA, sehen Investoren dort Nachholpotenzial. Das kommt der Alibaba-Aktie zugute, die als eines der liquidesten Schwergewichte im Hang Seng besonders stark auf solche Kapitalströme reagiert.

Alibaba kommt von einem extrem überverkauften Niveau

Der Sprung nach oben trifft eine Aktie, die zuvor tief gefallen war. Ende Juni markierte das Papier ein neues Jahrestief, begleitet von einem technisch stark überverkauften Zustand. Belastet hatten hohe Ausgaben für den Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur, die auf die operative Marge drücken, sowie ein Vorwurf des US-Unternehmens Anthropic, wonach ein Alibaba nahestehender Akteur unrechtmäßig Fähigkeiten aus dessen KI-Modell abgeschöpft haben soll. Bereits in den Tagen zuvor hatte eine technische Gegenbewegung im chinesischen Technologiesektor eingesetzt, von der neben Alibaba auch andere große Internetwerte in Hongkong profitierten.

Das sollten Anleger beachten

Ob die Erholung über den heutigen Handelstag hinausträgt, hängt davon ab, ob die Umschichtung in chinesische Technologiewerte anhält oder eine einmalige Reaktion auf die überverkaufte Ausgangslage bleibt. Anleger dürften in den kommenden Tagen genau beobachten, wie sich der Hang Seng insgesamt entwickelt und ob sich die Lage rund um die Straße von Hormus weiter zuspitzt oder beruhigt.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

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