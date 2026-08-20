Alibaba-Aktie tiefrot: Massiver Gewinnrückgang belastet

Ein Umsatzplus von 9 Prozent reichte nicht: Alibaba meldete für das zweite Quartal 2026 einen kräftigen Gewinneinbruch und verfehlte damit die Erwartungen der Analysten deutlich.

Alibabas Cloud-Sparte legt kräftig zu, während der Konzerngewinn einbricht

Firmenwert-Abschreibung und EU-Strafe belasten das operative Ergebnis zusätzlich

KI-Investitionen treiben Kosten und Cashflow tief ins Minus

Alibaba hat am Donnerstag die Zahlen für das zweite Quartal 2026 vorgelegt und dabei die Gewinnerwartungen der Analysten klar verfehlt. Der Umsatz legte zwar zu, doch Sonderbelastungen und hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz drückten den Nettogewinn massiv nach unten. Die Alibaba ADRs verlieren im NYSE-Handel zeitweise kräftige 2,3 Prozent auf 125,93 US-Dollar.

Umsatz wächst, Gewinn bricht ein

Der chinesische Technologiekonzern Alibaba, der nach eigener Beschreibung Technologieinfrastruktur für Handel, Cloud und Künstliche Intelligenz bereitstellt, steigerte den Konzernumsatz im Berichtsquartal um 9 Prozent auf 268,95 Milliarden Renminbi. Das nicht nach US-GAAP ermittelte verwässerte Ergebnis je American Depositary Share fiel jedoch auf 8,52 Renminbi und lag damit 42 Prozent unter dem Vorjahreswert von 14,75 Renminbi.

Noch deutlicher schlug der Gewinneinbruch auf Konzernebene durch: Der Nettogewinn sackte im Jahresvergleich um 75 Prozent auf 10,44 Milliarden Renminbi ab, der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn sank um 76 Prozent auf 10,54 Milliarden Renminbi. Als Gründe nannte das Unternehmen den Rückgang des operativen Ergebnisses, geringere Gewinne aus dem Verkauf von Beteiligungen sowie niedrigere Bewertungsgewinne bei Eigenkapitalinvestments.

Sonderbelastungen drücken die Marge

Das operative Ergebnis brach um 57 Prozent auf 15,16 Milliarden Renminbi ein, die operative Marge fiel von 14 auf 6 Prozent. Ursächlich waren unter anderem eine Firmenwert-Abschreibung von 4,46 Milliarden Renminbi sowie eine Rückstellung im Zusammenhang mit einer Strafe der EU-Kommission unter dem Digital Services Act in Höhe von 550 Millionen Euro. Das bereinigte EBITA fiel um 30 Prozent auf 27,33 Milliarden Renminbi, die bereinigte EBITA-Marge sank von 16 auf 10 Prozent, vor allem wegen erhöhter Technologie-Investitionen.

Die Kundenmanagement-Erlöse im China-E-Commerce-Geschäft sanken um 7 Prozent im Jahresvergleich, bereinigt um einen Gegenbuchungseffekt aus einem neuen Geschäftsentwicklungsprogramm wären sie um 1 Prozent gewachsen. Alibaba kaufte im Quartal 13,4 Millionen Stammaktien im Gegenwert von 162 Millionen US-Dollar zurück, während der Bestand an liquiden Mitteln zum 30. Juni auf 474,51 Milliarden Renminbi sank.

Alibaba-Aktie: KI-Cloud-Geschäft als Lichtblick

Im neu geordneten Segment AI Cloud and Compute Services, das die frühere Cloud Intelligence Group und T-Head bündelt, stieg der Umsatz um 45 Prozent auf 48,44 Milliarden Renminbi. Das bereinigte EBITA dieses Segments legte um 133 Prozent auf 5,63 Milliarden Renminbi zu. Die Erlöse mit KI-bezogenen Produkten erreichten 12,38 Milliarden Renminbi und wuchsen laut CEO Eddie Wu das zwölfte Quartal in Folge dreistellig im Jahresvergleich. Wu sprach von einem starken Quartal, das durch die verbesserte Kommerzialisierung der Full-Stack-KI-Fähigkeiten getragen worden sei.

Gegenläufig entwickelte sich das Segment AI Labs and Applications, zu dem die Qwen-App und QwenWork zählen: Der bereinigte EBITA-Verlust weitete sich auf 13,86 Milliarden Renminbi aus, nach 3,22 Milliarden Renminbi im Vorjahresquartal, bedingt durch höhere KI-Investitionen und gestiegene Inferenzkosten. Die Investitionsausgaben insgesamt kletterten um 75 Prozent auf 67,68 Milliarden Renminbi, der freie Cashflow rutschte auf einen Abfluss von 44,67 Milliarden Renminbi, nach einem Abfluss von 18,82 Milliarden Renminbi im Vorjahresquartal.

Laut TipRanks bewerten sechs Analysten die Alibaba-Aktie mit StrongBuy, das mittlere Kursziel liegt bei 182,33 US-Dollar, die Spanne reicht von 172 bis 195 US-Dollar.

Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at

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