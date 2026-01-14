H&K Aktie
WKN DE: A11Q13 / ISIN: DE000A11Q133
|
14.01.2026 15:37:57
Alibaba and JPMorgan are said to invest in chip designer Montage’s HK listing
The listing may raise about US$900 million – or moreWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alibaba
|
12.01.26
|Alibaba-, Meituan- und JD.com-Aktie stark: China sagt übersteigertem Wettbewerb den Kampf an (finanzen.at)
|
10.12.25
|Alibaba-Aktie im Aufwind: Interesse an NVIDIA-H200-Chips beflügelt chinesische Techriesen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Aktien von BYD, Alibaba und Baidu im Minus: Pentagon warnt vor militärisch-ziviler Fusion (finanzen.at)
|
25.11.25
|Alibaba-Aktie schwächelt: Quartalsergebnis verschlechtert - Umsatz zieht an (finanzen.at)
|
24.11.25