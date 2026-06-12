Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
|
12.06.2026 04:12:20
Alibaba bids US$1.5 billion for China grocer in fight with Meituan
A Pupu sale to an industry leader may also draw Beijing’s attentionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!