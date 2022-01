Alibaba fällt auf Allzeittief - das ist jetzt die letzte Hoffnung

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Minus 7 Prozent! In Hongkong ist der Kurs der Alibaba -Aktie heute extrem unter die Räder geraten. 108,00 Hongkong-Dollar sind ein neuer Tiefstand seit dem Börsengang Ende 2019. Am Abend zuvor war Alibaba im US-Handel nur rund fünf Prozent abgesackt. Ein weiterer Absturz der Aktie ist aber noch nicht ausgemacht.Positiv ist, dass der chinesische E-Commerce-Gigant am heutigen Donnerstag im US-Handel nicht direkt mehrere Prozent fällt, sondern auf Vortagesniveau gehandelt wird. Von zuletzt 113 Dollar ist es allerdings nicht mehr weit bis zum Korrekturtief aus dem vergangenen Dezember (108,70 Dollar).Bestenfalls testet Alibaba gerade nur noch mal die alten Tiefs. Von der relativen Stärke gegenüber US-Tech-Werten seit Jahresanfang ist aber inzwischen nichts mehr zu sehen. Und auch gegenüber anderen China-Tech-Vertretern schneidet Alibaba nach der Munger-Mini-Rally inzwischen wieder eher schwach ab, auch wenn Xiaomi derzeit noch etwas schwächer wirkt (siehe Beiträge am Artikel-Ende).