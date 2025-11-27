Alibaba gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alibaba gab am 25.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,26 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,61 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 34,62 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 33,00 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at