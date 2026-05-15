Alibaba Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alibaba Group lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 SGD. Im Vorjahresviertel waren 0,020 SGD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 44,85 Milliarden SGD – das entspricht einem Zuwachs von 2,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,80 Milliarden SGD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,210 SGD präsentiert. Im Vorjahr hatte Alibaba Group ein EPS von 0,260 SGD je Aktie vermeldet.

Alibaba Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 185,80 Milliarden SGD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 184,71 Milliarden SGD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at