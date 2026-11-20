Alibaba Group hat am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,92 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 315,84 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 270,77 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at