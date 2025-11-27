Alibaba Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Alibaba Group veröffentlichte am 25.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Alibaba Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,13 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,34 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 247,80 Milliarden CNY – ein Plus von 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba Group 236,50 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at