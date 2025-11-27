Alibaba Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Alibaba Group präsentierte am 25.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 23,34 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba Group noch ein Gewinn pro Aktie von 34,13 ARS in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46 066,82 Milliarden ARS im Vergleich zu 31 046,28 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at