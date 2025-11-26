|
26.11.2025 06:31:28
Alibaba Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Alibaba Group hat am 25.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,23 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,55 HKD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,21 Prozent auf 270,76 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 257,35 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!