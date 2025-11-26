Alibaba Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Alibaba Group hat am 25.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,23 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,55 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,21 Prozent auf 270,76 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 257,35 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at